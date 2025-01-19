Ceyhan\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı araçta 5 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde takip ettikleri aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri 5 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca tabancalar ve av tüfeğine ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA