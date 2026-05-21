Ceyhan'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı saldırıda sırtından vurulan şahıs ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi Afet Evleri 1001 Ada Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G. sırtından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ö.G., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan B.A. isimli şüphelinin, 34 BYB 856 plakalı ve M.E. idaresindeki araçla bölgeden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin takibi sonucu araç durdurulurken, B.A.'nın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı belirtildi. Araç sürücüsü M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan şüpheli B.A.'nın ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı aramada tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA