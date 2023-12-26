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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi - Son Dakika
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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Bursa'da yapılan operasyonda, ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi. İncil'in Barnabas'ın kayıp İncili olup olmadığı incelemeler sonucunda belirlenecek.

Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi
26.12.2023 - 22:47,  Güncelleme: 23:00
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Böylesi hiç görülmedi: Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi

Eksperin 10 milyon dolar değer biçtiği tarihi İncil'i almak için İstanbul ve Manisa'dan Bursa'ya gelen 6 tarihi eser kaçakçısı jandarma operasyonu ile yakalandı

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Üzerinde 'Hazreti İsa' figürlerinin olduğu Aramice yazılı 26 sayfalık eserin Müze Müdürlüğü'nde incelemesinin ardından Barnabas'ın kayıp incili olup olmadığı ortaya çıkacak

BURSA - Bursa'da ortaya çıkan 1. yüzyıla ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil için önce eksper gönderip ardından da alışveriş için buluşan 6 tarihi eser kaçakçısı, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aramice yazılı 26 sayfalık tarihi eserin Barnabas'ın kayıp İncil'i olup olmadığının incelenmesi için müzeye verileceği öğrenildi.

Bursa'da jandarma tarafından ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi eser, Hz. İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın kaleme aldığı 'kayıp' İncil'in nerede olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Abdurrahman A.'nın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı Bursa'da bir araya geleceği tarihi eser kaçakçılarına satacağı bilgisini alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı takibe aldı. Bursa'da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler kitabı inceledikten sonra İncil'e 10 milyon dolar değer biçti. Manisa ve İstanbul'dan geldikleri öğrenilen 6 tarihi eser kaçakçısı kitabı almak için bir kafede pazarlığa oturduklarında jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandılar.

Birinci yüzyıl dönemine ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil'in üzerinde 'Hazreti İsa' figürleri olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 6 kişiden Abdurrahman A., Halil K. ve Seyithan Ş. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Rivayete göre Barnabas, Hazreti İsa'nın ana dilinde İncil'i kaleme alan en yakınındaki katiplerinden biri. O günden sonra gün yüzüne çıkamayan İncil'in 4 kopyasından biri 1981 yılında Hakkari'de bir mağarada köylülerce bulunuyor. Ancak o İncil'in de akıbetinin ne olduğu, kimler tarafından nereye götürüldüğü ve nerede saklandığı bilinmiyor. Bilirkişilerin yapacağı incelemenin ardından ele geçirilen tarihi eserin kayıp Barnabas İncili olup olmadığı kesinleşecek.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi - Son Dakika
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