Ceylanpınar\'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçi, gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan işçilerden Halil Kartalmış, Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ve Mithat Yılmaz kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı. Mithat Yılmaz, diğer işçi ve vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, tonlarca toprak altında kalan işçilerin çıkarılması için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan 3 işçi ağır yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Hayatını kaybeden işçilerden Halil Kartalmış, Engin Çekiç ve Kadir Altınsöz Ceylanpınar Aile Mezarlığı'nda Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Ceylanpınar eski belediye başkanı Menderes Atilla, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA