Ceylanpınar\'da Kayıp Çocuk Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranırken kendi evlerinin damında ölü bulunan 5 yaşındaki gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Öğle vakti evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, bir daha dönmeyince AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile vatandaşların katılığı arama çalışması başlatıldı. Gece yarısına kadar yaklaşık 11 saat devam eden aramaların sonucunda arazide olduğu düşünülen çocuk, gece 23.30 sıralarında evinin damında hareketsiz halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşları içerisinde defnedildi

Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğu cenazesi yakınlarına teslim edildi. Araca konulan cenaze, kırsal Büyük Yenice Mahallesi'ne götürülerek burada gözyaşları içerisinde defnedildi.

Elektrik akımına kapıldığı öne sürülen çocuğun kesin ölüm nedeninin çıkacak otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA