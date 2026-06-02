Ceylanpınar\'da Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Ceylanpınar kara yolu Karataş 1 mevkiinde meydana geldi. Akçakale'den Ceylanpınar yönüne seyreden M.M. idaresindeki otomobil, savrularak tarlaya uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.M. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA