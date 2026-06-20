Ceylanpınar\'da Traktör Ev Duvarını Yıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, freni boşalan traktörün bir evin duvarını yıkarak içeri girmesi sonucu büyük panik yaşandı. Kahvaltı yaptıkları sırada meydana gelen olayda, sarsıntıyı deprem zanneden aile fertleri büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yukarı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Y.'ye ait olduğu öğrenilen traktör, park halindeyken el freninin boşalması sonucu hareket etti. Yokuş aşağı hızla ilerleyen traktör, o sırada evlerinde kahvaltı yapan İbrahim O. ve ailesinin bulunduğu eve daldı.

Kazayı deprem zannettiler

Büyük bir gürültüyle evin duvarının yıkılması sonucu neye uğradığını şaşıran aile, yaşanan sarsıntıyı ilk anlarda deprem zannetti. Panikle evden dışarı çıkan aile, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Traktörün evin içine girdiği olayda şans eseri yaralanan olmazken evde ve traktörde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA