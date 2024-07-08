Ceza kesilen araç sürücüsü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika
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Ceza kesilen araç sürücüsü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı

Malatya'da, ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücüsü ile trafik polisi arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda polis memuru şahsı darp ederek gözaltına aldı. İnceleme devam ediyor.

08.07.2024 17:07
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Ceza kesilen araç sürücüsü ile trafik polisin kavgası kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'da, ehliyetsiz olduğu için ceza kesilen bir araç sürücü ile trafik polisi arasında kavga çıktı. Tekme tokat dakikalarca süren kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Fahri Kayahan caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede denetleme yapan trafik polisleri ehliyeti bulunmadığı ileri sürülen bir araç sürücüsüne ceza kesti. Bunun üzerine sinirlenen sürücü ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çevredekilerin müdahalesiyle olay yerinde ayrılan araç sürücüsünün ardından giden polis memuru şahsı darp ederek yere düşürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda sürücü gözaltına alınırken, dakikalarca süren kavga anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alındığı belirtilen sürücünün polis merkezine götürüldüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ceza kesilen araç sürücüsü ile trafik polisinin kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika

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