Cezaevi Arkadaşlığı Hırsızlıkla Bitti - Son Dakika
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Cezaevi Arkadaşlığı Hırsızlıkla Bitti

Cezaevinde arkadaş olan 3 şüpheli, tahliye olduktan sonra 3 araç çalıp tekrar cezaevine girdi.

10.10.2024 22:37
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Cezaevinde arkadaş oldular, çıktıkları gibi tekrar cezaevine girdiler

Cezaevinde arkadaş olan 3 şüpheli, çıktıkları gibi 3 araç çalıp tekrar cezaevine girdiler

BURSA - Bursa'da hırsızlık suçundan cezaevine giren 3 şüpheli cezaevinde arkadaş oldu. Cezalarını yattıktan sonra çıkan 3 arkadaş, 3 ayrı araç çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yakalanan arkadaşlar çıkarıldığı mahkemece tekrar cezaevine gönderildi. Şahısların hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da daha önce hırsızlık suçundan yargılanan A.Y., C.Y., ve S.İ. girdikleri cezaevinde arkadaş oldu. Akıllanmayan 3 şüpheli, tahliye olduğu zaman yine bir araya geldiler. Akıllanmayan 3 arkadaş, 10 günde 3 ayrı araç çalarak alem yaptılar. İhbar üzerine harekete Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerası inceledikten sonra, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası yakalanan 3 arkadaş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, A.Y.'nin 27 suç kaydı, C.Y.'nin 41 suç kaydı, S.İ.'nin ise 23 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevi Arkadaşlığı Hırsızlıkla Bitti - Son Dakika

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