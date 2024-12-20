Cezaevi Firarisi 127 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

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127 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

TEKİRDAĞ - Farklı suçlardan toplam 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi G.G., Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kırklareli'nin Beypınar Köyü'nde saklandığı evde yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 Aralık tarihinden bu yana cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve 32 suçtan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G.'nin izini sürdü. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek G.G.'nin 19 Aralık tarihinde Kırklareli'nin Beypınar Köyü'ne gittiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda G.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere Çerkezköy'e getirildi. Zanlı burada adliyeye sevk edildi.