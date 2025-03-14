Cezaevinden İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Cezaevinden İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu

Cezaevinden İzinli Çıkan Kadın Ölü Bulundu

Denizli'de cezaevinden izinle çıkan Nermin Küçükzeybek, Antalya'da boş arazide ölü bulundu.

14.03.2025 17:16
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak Antalya'ya giden kadın, boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859. Sokaktaki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinde boş arazi içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu o sırada bölgede devriye gezmekte olan polis ekiplerine bildirdi. Polis ekibinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nermin Küçükzeybek'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olayı haber olarak olay yerine gelen Küçükzeybek'in eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kadının yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Cezaevinden izinli çıkan kadının bir süredir madde kullanımı nedeniyle tedavi gördüğü ve tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden dün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nermin Küçükzeybek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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