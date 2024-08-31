Cezaevinden kaçan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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Cezaevinden kaçan uyuşturucu taciri yakalandı

Bursa'da Güven Timleri, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. A.K. üzerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira para ele geçirdi.

31.08.2024 22:14
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Cezaevinden kaçan uyuşturucu taciri yakalandı

BURSA - Bursa'da Güven Timleri, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği timleri, durumundan şüphelendiği A.K.'yi durdurdu. Yapılan sorgulamasından "silahlı yağma" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından ise aranması olduğu tespit edildi. A.K. üzerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Güven Timleri, 3-sayfa, Bursa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevinden kaçan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

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