Cezayir'de Otobüs Kazası: 25 Ölü, 44 Yaralı - Son Dakika
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Cezayir'de Otobüs Kazası: 25 Ölü, 44 Yaralı

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Cezayir'in Boumerdes vilayetinde bir otobüs devrildi, 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Cezayir'in Boumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Cezayir'in kuzeyindeki Boumerdes vilayetinde El Karma köyü yakınlarındaki karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü yerel saatle 09.41'de yoldan çıkarak devrildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, feci kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı belirtildi. Otobüsün Setif vilayetinden yola çıktığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cezayir, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'de Otobüs Kazası: 25 Ölü, 44 Yaralı - Son Dakika

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