Cezayir, 12 Fransız Konsolosluğu Çalışanını Sınır Dışı Etti

Cezayir, Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanını sınır dışı etme kararı alarak konsolosluk çalışanlarına ülkeyi terk etmek için 48 saat süre verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot, Cezayir'in, Fransa'nın 12 konsolosluk çalışanının sınır dışı edilmesi kararı aldığını duyurdu. Cezayir makamlarının konsolosluk çalışanlarının ülkeyi terk etmek üzere 48 saat süre tanıdığını kaydeden Barrot, olayın geçtiğimiz Cuma günü Fransa'da 1'i konsolosluk çalışanı 3 Cezayir vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Cezayir'e sınır dışı kararından "vazgeçme" çağrısında bulunan Fransız Bakan, bu kararın değişmemesi durumunda Fransa'nın "derhal karşılık vermeye" hazır olduğunu söyledi.

Hakkında 9 uluslararası tutuklama emri çıkarıldı

Fransa'da gözaltına alınanların Cezayir hükümetini açık sözlülükle eleştiren ve internette bir milyondan fazla izleyicisi olan sürgündeki 41 yaşındaki Amir Boukhors'un geçen yıl kaçırılması olayına karışmakla suçlandıkları kaydedildi. Amir DZ olarak da bilinen Boukhors, 2016 yılından bu yana Fransa'da yaşıyor. 2023'te siyasi sığınma hakkı elde eden Boukhors, Nisan 2024'te kaçırılmış, bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Cezayirli yetkililer, Boukhors'u "terörist gruplarla bağlantılı bir sabotajcı" olmakla suçluyor. Cezayir, sosyal medya fenomenini dolandırıcılık ve terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlayarak hakkında 9 uluslararası tutuklama emri çıkardı. Boukhors ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. - CEZAYİR