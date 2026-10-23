Champi Tayfunu Liuqiu Adası\'nda 1 kişinin ölümüne, 171 kişinin yaralanmasına yol açtı

Tayvan'a doğru yaklaşan Champi Tayfunu nedeniyle dalgalara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.

Champi Tayfunu, Tayvan'a yaklaşıyor. Tayvan İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Liuqiu Adası'nda 1 kişinin dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği, 171 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralanmaların çoğunun trafikle ilgili olduğu, motosikletten düşme, düşme, reklam panoları veya ağaç devrilmesinden kaynaklandığı aktarıldı. Bugün planlanan 262 iç hat uçuşu ve 660'tan fazla uluslararası uçuş ise iptal edildi. Tayfun öncesi demiryolu ve feribot seferleri de askıya alınırken, bazı karayolları kapatıldı. Tayvan'ın 22 bölgesinin neredeyse tamamında iş faaliyetleri askıya alındı, eğitime ara verildi. Tayvan genelinde şiddetli yağışlar başlarken, Taipei şehrinin bazı bölgelerinde 24 saat içinde 200 mm'den fazla yağış kaydedildi. Merkezi Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu'nun cumartesi akşamına kadar Tayvan'da etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.

Japonya'da 8 bin 400 hane elektriksiz kaldı

Japonya'da Okinawa Elektrik Şirketi'ne göre tayfunun etkisiyle 8 bin 400 hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Japonya Başbakan Sanae Takaichi, halkı tayfuna karşı teyakkuzda olmaya çağırarak, şiddetli rüzgarlara, dev dalgalara, toprak kaymalarına karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Takaichi, "Okinawa ve Amami bölgelerinde alçak kesimlerde sel baskınlarına ve yükselen, taşan nehirlere karşı da dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

4 Japon havayolu şirketine ait 160'tan fazla uçuş iptal edildi.

Çin düşük seviyeli alarm verdi

Çin Meteoroloji Servisi, Champi Tayfunu için 4 kademeli uyarı sistemindeki en düşük seviye olan "mavi" alarmı verdi. Fırtınanın hafta sonu ülkenin doğu kıyılarını teğet geçmesi bekleniyor. Tayfundan en çok etkilenmesi beklenen Zhejiang eyaletinde ise kıyı şeridi boyunca dev dalgalar konusunda uyarı yapılarak, "turuncu" alarm (en yüksek ikinci seviye) verildi.

Tayfunun Tayvan'ın kuzeydoğu kıyılarını teğet geçtikten sonra Japonya'nın güneyindeki Okinawa adalarına, ardından Çin'in doğu kıyılarına yakın geçmesi ve daha sonra kuzeydoğuya, Japonya anakarasına doğru yönelmesi bekleniyor.