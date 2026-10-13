Change Oto operasyonunda 306 milyon liralık aklama soruşturması: 14 gözaltı - Son Dakika
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Change Oto operasyonunda 306 milyon liralık aklama soruşturması: 14 gözaltı

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Ankara merkezli 13 ildeki operasyonda, 2024'teki Change Oto operasyonundan elde edilen suç gelirlerini akladıkları değerlendirilen 19 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Soruşturmada, yakınları ve üçüncü kişiler adına edinilen yaklaşık 306 milyon liralık malvarlığı belirlendi.

Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 2024 yılında düzenlenen 'Change Oto' operasyonundan elde edilen suç gelirlerini eş, kardeş, anne ve üçüncü kişiler adına malvarlığı edinerek akladıkları değerlendirilen 19 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aklamaya konu yaklaşık 306 milyon lira tutarında malvarlığı değeri belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, 2024 yılında gerçekleştirilen 'Change Oto' operasyonunda elde edilen suç gelirlerine ilişkin olduğu öğrenildi. Söz konusu yöntemde, Hatay'da hasar görmüş araçların yurt dışından getirilen araçlarla change yapıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, operasyondan elde edilen suç gelirleriyle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinerek suç gelirlerini akladıkları değerlendirilen ve eylemlere iştirak ettikleri belirlenen 19 şüpheli tespit edildi.

306 milyon liralık malvarlığı belirlendi

Bu kapsamda 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 306 milyon lira tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi.

Suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGözaltıAnkaraSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Change Oto operasyonunda 306 milyon liralık aklama soruşturması: 14 gözaltı - Son Dakika
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