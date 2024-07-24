CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt Evde Ölü Bulundu

CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt Evde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaat ve yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden olan CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt sabah işe gelmeyince kendisine ulaşamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

24.07.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaat ve yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden olan CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt sabah işe gelmeyince kendisine ulaşamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki müstakil bir evde yaşayan Fahrettin Bolyurt sabah saatlerinde iş yerine gelmedi. Uzun süre ulaşılamayan Bolyurt'un sağlık durumundan şüphe duyan yakınları evine gitti. Şahsın hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile girdikleri evde Bolyurt'u yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri tarafından da yapılan kontrollerde Bolyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Bolyurt'un yakınları yasa boğuldu. Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Bolyurt'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Bolyurt Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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