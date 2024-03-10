CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Hamdi Sedefçi İYİ Parti\'ye geçti, CHP oylarını bölmek istiyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında halka hitap ederek, önceki dönemlerde CHP'den seçilerek Edirne Belediye Başkanlığı yapan Hamdi Sedefçi'nin CHP'deki oyları bölmek için İYİ Parti'den aday olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart günü yapılacak seçimlerde Edirne ve ilçe adaylarını tanıtarak, 31 Mart seçimleri için vatandaşlardan destek istedi. Alanda bulunan vatandaşlar tarafından bayraklarla karşılanan Özel, 31 Mart seçimlerinde Edirne'den rekor oy beklediklerini belirtti.

Edirne Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara seslenen Özel, "Eczacı Şükrü Ciravoğlu seçildi, göreve geldi, bütün Edirne'deki dostları, arkadaşları, partilileri onu destekledi. Ancak süreç sağlık sorunları nedeniyle adaylığını sürdüremeyecek noktaya geldi. Kendisiyle görüştük, partinin menfaatinin bu yönde olduğunu söyledik. Şükrü ağabeyimiz anlayış gösterdi. Edirne'de il başkanlığı yapmış partimizin Şükrü ağabeyine, benim Şükrü ağabeyime yürekten teşekkür ediyorum, kendisine minnet duyuyoruz, sağlıklar diliyoruz. Aynı ön seçimde ikinci sırada kırk yaşında, genç bir cumhuriyet kadını vardı, avukat Filiz Gencan Akın belediye başkanımız oldu" dedi.

Tava ciğeri fiyatlarına değinen Özel, "Edirne tava ciğeri porsiyonuna geçen yıla oranla 3 kat zam geldi. 31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, kırmızı ışığı yakma 'artık yeter, canımı yakma' deme seçimleri" şeklinde konuştu.

Özel, önceki dönemlerde CHP'li olarak Edirne Belediye Başkanlığı yapan Hamdi Sedefçi'nin CHP'deki oyları bölmek için İYİ Parti'den aday olduğunu iddia etti. Özel, bu duruma izin vermeyeceklerini ifade etti.

Miting alanında bulunan vatandaşlara karanfil atan Özel, daha sonra Edirne'den helikopter ile ayrıldı. - EDİRNE