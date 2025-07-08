CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Adalet Sarayı'nda Açıklamalar - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Adalet Sarayı'nda Açıklamalar

08.07.2025 17:14
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, partililerin peşin olarak cezalandırıldığını ve Zeydan Karalar ile Abdurrahman Tutdere'nin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu. Çelik "Peşin olarak Cumhuriyet Halk Partililer cezalandırılıyor. Ne bir iddianame hazırlanmış ne yargılama süreci var peşin olarak insanlar cezalandırılıyor. İçerideki arkadaşlarımızın Zeydan Başkan'ın, Tutdere Başkan'ın bir an önce serbest bırakılması gerekir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Çelik, " Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. İçeride Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, bir avukat arkadaşımız, başkan yardımcılarımız da var. İfade süreçleri tamamlandı savcılıkta. Sevk yazısı sürecini bekliyoruz. Bu sabah İstanbul'dan partililerimiz beni aradılar. Vatan emniyet ve Gayrettepe'den arandıklarını, ifadeye davet edildiklerini söylediler. Beni de aramışlar yoğundum o aramayı kaçırmışım. Beni de Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne davet ettiler. Ben uygun görülürse ifadeyi savcılıkta vermek istediğimi söyledim. Savcı bey adliyenin çok yoğun olduğunu emniyette ifade vermemizin daha uygun olacağını şu an için ifade etmiş. Biz zaten başkanlarımızın sürecini takip etmek için adliyeye gidiyoruz. Avukatlarım, savcı bey ile bir kez daha görüşür gerek emniyette gerek savcılıkta hangisi uygun olursa ifademizi veririz. Cumhuriyet Halk Partili hiçbir yol arkadaşımızın ifade verme konusunda en ufak bir tereddüttü olamaz. Bugün içerideki arkadaşlarımız, daha önce gözaltına alınanlar, tutuklananlar ifadeye çağırılsalardı gelirlerdi. Ekrem Başkan mahkemede bir cümle kullanmıştı; 'biz yargılanmıyoruz cezalandırılıyoruz' demişti. Peşin olarak Cumhuriyet Halk Partililer cezalandırılıyor. Ne bir iddianame hazırlanmış ne yargılama süreci var peşin olarak insanlar cezalandırılıyor. İçerideki arkadaşlarımızın Zeydan Başkan'ın, Tutdere Başkan'ın bir an önce serbest bırakılması gerekir. Cezaevindeki arkadaşlarımızın da bir an önce tutuksuz yargılanması gerekir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Zeydan Karalar, Politika, istanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Adalet Sarayı'nda Açıklamalar - Son Dakika

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