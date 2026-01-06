CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde hile iddiasıyla 10 sanıklı dava ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 10 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, "Uğur Gökdemir, elinde bulunan ses kaydını teslim etti ve gerekli yerlere ulaştırılacağını, işlemlerin yapılacağını beyan etti. Kayıt teslim edildikten sonra, Uğur Gökdemir söz konusu ses kaydını telefonundan sildi" dedi.

CHP'nin, İstanbul 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi seçiminde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 10 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza infaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Veli Gümüş ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Saat 10.30 sıralarında başlayan duruşmada, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve İnan Güney savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme, duruşmaya ara verdi.

Duruşmada savunma yapan ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan sanık Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, "Ne yazık ki bizler burada, görevimizi tüm benliğimizle ve kendimizi adayarak hakkıyla yerine getirmeye çalışmış olmamıza rağmen, kandırılmalara ve kumpaslara kurban edilmenin bedelini ödüyoruz. Gece gündüz demeden verilen tüm emeklere karşı bu durum, açık bir vefasızlıktır. Vermiş olduğum tüm ifadeleri samimiyetle verdim. Ne yüzümü yere eğdirecek, ne bana güvenenlerin güvenini boşa çıkaracak, ne de başkasının hakkına girecek bir söz söyledim ya da bir eylemde bulundum. Nitekim kayıtlar incelendiğinde, Cemal Canpolat'ın listesinde yer aldığım açıkça görülmektedir. Bu nedenle, Cemal Canpolat'ın listesinden Özgür Çelik'in kazanması için herhangi bir iş ya da işleme dahil olmam, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. Söz konusu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, durumun önüne geçilmesi amacıyla dönemin Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan'ın yanına Uğur Gökdemir ile birlikte gittik. Uğur Gökdemir, elinde bulunan ses kaydını teslim etti ve gerekli yerlere ulaştırılacağını, işlemlerin yapılacağını beyan etti. Kayıt teslim edildikten sonra, Uğur Gökdemir söz konusu ses kaydını telefonundan sildi. Ancak sürecin devamında, Cemal Canpolat'ın listesine alınmaması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle hareket ederek Fahrettin Çırak ile iletişime geçmiş ve kendisine sunulan teklifleri kabul etmeyi tercih etmiştir. Hali hazırda hiçbir kanıt olmamasına rağmen 90 gündür tutukluyum. Ben bana güvenenlerin güvenini kıracak bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

"Özgür Çelik bana sahip çıkmadığı için CHP'den istifa ettim"

Son olarak savunma yapan tutuksuz sanık eski Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, "Ben Veli Gümüş ile 2023 yılında samimi oldum, şu an bana kırgın olduğu için bana iftira atıyor. Ben rüşvet ve yolsuzluktan anılan bir insanı desteklemek istemedim. Yok rüşvetmiş, yok başka bir şeymiş, bu konularla alakalı bir konuşma hiç geçmedi aramızda. Ben, bunları vicdanım rahat söylüyorum. Özgür Çelik bana sahip çıkmadığı için CHP'den istifa ettim. Biz, mahkemeye sunulan o konuşmalarda Giresun'u konuştuk, fındık konuştuk. Bir insan bunu neden kayda alır bilmiyorum. Kimin kayda aldığından da haberim yok. Benim, ne Murat Demir ile, ne de bir başkasıyla konuşmam yoktur. Fahrettin Çırak'ı da tanımıyorum. Benim onunla bir diyaloğum olmadı, para alışverişim yoktur. Bana iftira atıyorlar. Bu dosyada sadece Veli Gümüş ile tanışıyorum. Veli Gümüş, İstanbul İl Başkanlığı seçimlerini kazanacağından çok emindi. Seçimlerde önce, 'artık il başkan yardımcısıyım' diye geziyordu ortalıkta. Bu iddianamede ve burada bulunan sanıklar tarafından bana iftira atılmaktadır" şeklinde konuştu.

Duruşma ertelendi

Yaklaşık 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savunması alınmayan sanıkların gelecek celse dinlenmesine ve dosyada bulunan eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL