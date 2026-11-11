CHP kurultay davasında 12 sanığın tevsi talebi reddedildi, duruşma 18 Kasım'a ertelendi

CHP kurultay davasında 12 sanığın tevsi talebi reddedildi, duruşma 18 Kasım'a ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiasına ilişkin davada, aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 sanığın tevsi tahkikat talepleri reddedildi. Mahkeme duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada tevsi tahkikat talepleri reddedilerek, duruşma 18 Kasım'a ertelendi.
Kaynak: İHA
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