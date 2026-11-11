CHP kurultay davasında genişletme talepleri reddedildi, duruşma 18 Kasım'a ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin görülen davada soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedilerek, duruşma 18 Kasım'a ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eski CHP Parti Meclis Üyesi Baki Aydöner ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine savunma yapan sanık Aydın, yaklaşık 25 yıldır seçimlere katıldığını belirterek, "2024 seçimlerinde belediye başkanı oldum. Kılıçdaroğlu da genel başkanlığa devam etse, Özgür Özel de genel başkanlığa devam etse ben belediye başkanı olarak görevimi sürdürecektim. Daha önce iki kez seçim kaybetmiştim. Bu nedenle belediye başkanlığına hevesliydim. İnsanların sandığa girdiğinde kime oy verip vermeyeceğini bilmemiz mümkün değil. Ben kimseyi etkilemedim, telefon dağıtmadım. Böyle bir yolla kimseyi etkileyemem. Metin Can Eş, Serhat Kılıçarslan ve Rıza Can Polat yanımda olsa tanımam. Bunlarla birlikte hareket ederek seçimi organize etmemiz mümkün değildir. Bana burada delegeleri say deseniz hiçbirini sayamam, hiçbirini tanımam. Örgütlü bir müdahale söz konusu olamaz. Dolayısıyla kurultayla ilgili bu iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Taraf olmamı gerektirecek bir durum yok. Hem Özel hem de Kılıçdaroğlu beni aday göstermişti. Ben her şeyi belgeleriyle anlattım. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ise savunmasında, "Tolga Erdoğan burada tanık sıfatıyla 17 Şubat 2025'te bir ifade verdi. Kurultay zamanında Ankara'da olduğunu, kurultayın başından sonuna kadar salonda bulunduğunu ve delegelerin, belediye başkanlarının yoğunlukta olduğu JW Marriott Otel'e birkaç kez gittiğini söylüyor. Benimle alakalı kısım burada geçiyor. Bir kere ben kurultayın olduğu tarihte parti meclisi üyesi değildim, sadece delegeydim. Ben 4-5 Kasım kurultayında genel başkanlık seçiminin ertesi günü parti meclisi üyeliğine aday oldum ve seçildim" dedi.

Kurultay delegelerinin konakladığı otellere ilişkin Aydöner, "Genel merkeze sordum, bu delegelerin kaldığı otelleri kim ayarladı? 4 Kasım'a kadar bu partinin genel başkanı kimdi? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. MYK üyeleri kimdi? Parti meclisi üyeleri kimdi? 37. dönemde seçilenler. O dönemde seçilen parti meclisi ve MYK üyeleri otelleri ayarladı. Delegeler de o otellerde kaldı. İşin ilginç tarafını da söyleyeyim. Marriott Otel'de hiçbir delege kalmamış. Benim hangi otelde kaldığım da belli ancak Marriott Otel'de kalmadım. Kaldı ki delegelerin kaldığı oteller neden gezilmedi? Neden sadece Marriott Otel'den bahsediliyor? Tolga Erdoğan burada huzurunuzda ne dedi? 'Delegeler orada kalmıyormuş, ben yanlış söylemişim' dedi. Savcılık makamında yanlış ifade verdiğini söyledi. Ben delegelerin Marriott Otel'de kaldığını bilmiyordum, bunu cezaevindeyken öğrendim" dedi.

"Benim çocukluğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçti"

Kurultay sürecinin 2023 yılında başlatıldığını belirten Aydöner, "Bu kurultay kararı nasıl alındı? Kimin imzası var? O dönemin genel sekreteri ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısının. Yani kurultaya MYK ve parti meclisi kararıyla gidiliyor. Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Haziran 2023 toplantısında ilçe kongresi delege seçimleriyle il ve ilçe kongreleri takviminin başlatılmasına karar verilmiş. 3 Temmuz 2023'te ilçe kongresi delegelerinin seçimleri başlatılmış. 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Kemal Bey cumhurbaşkanı adayıydı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı biz ne yapacaktık? Nasıl alabilirdik partiyi? Yani parti cumhurbaşkanı seçecek, Türkiye Cumhurbaşkanı diye partinin genel başkanını seçecek. Biz kendi kendimize partiyi mi ele geçireceğiz? Ben kendi adıma söylüyorum, ne böyle bir fikrin içinde olurum ne eylemin içinde olurum. Benim çocukluğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçti" diye konuştu.

"Siyaseti nezaketle yaparım"

Aydöner, "Ben 15 yıllık siyasi hayatım boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'na ve diğer partilerin genel başkanlarına bir kere hakaret içerikli paylaşım yapmadım. Bir kere savcının karşısına çıkmadım, bir kere hakim karşısına çıkmadım. Siyaseti nezaketle yaparım. Türkiye'de seçimlerde kazanmak, kaybetmek kelimelerini kullanmayan nadir siyasetçilerden birisiyim. Seçilmek, seçilmemek vardır. Parti içinde de böyledir, Türkiye'de de bu böyledir. Belediye başkanı seçilmiş, oy vermeyenlerin de belediye başkanıdır. Partide oy vermeyen delegenin de genel başkanı seçilen kişidir" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan hakim, soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddederek, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.