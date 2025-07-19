Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM'ye başvurdu. Söz konusu başvuruya karşı olumsuz karar verilmesi halindeyse duruşmanın 4 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine karar verildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP Kurultayı Davası AYM'ye Taşındı - Son Dakika
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