CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet iddialarının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet iddialarının kamera görüntüleri ortaya çıktı

CHP\'li Berhan Şimşek\'in şiddet iddialarının kamera görüntüleri ortaya çıktı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıllık birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasındaki gerginliğin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddet iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Şimşek hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan gerginliğin dikkat çeken anları yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Şanver'in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet iddialarının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Berhan Şimşek'in şiddet iddialarının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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