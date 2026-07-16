Uyuşturucuyla yakalanan CHP\'li meclis üyesi istifa etti

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi istifa etti.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kocasinan ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Araçtaki uyuşturucu ile kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi A.C.A. olduğu belirlendi. A.C.A. gözaltına alınırken, Talas Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etti. - KAYSERİ