CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün Suç Kaydı Kabarık Çıktı - Son Dakika
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CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün Suç Kaydı Kabarık Çıktı

Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, görev yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

22.04.2024 20:23  Güncelleme: 20:41
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Tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün suç kaydı kabarık çıktı

Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, görev yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, görev yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesine 20 Nisan günü meydana gelmişti. İddiaya göre Alparslan Türkeş Bulvarında Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yapan polis bulvardan gelen 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istemiş ancak sürücü durmayınca kovalama sonrası durdurulmuştu. CHP'li Seyhan Belediyesinin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonetteki belediye temizlik işleri müdürü Selahattin Ş. polise tokat atmaya çalışmış daha sonrada silah doğrultunca polis tarafında biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilmişti. Bunun üzerine araçta bulanan gardiyan Mehmet Ali Ş. ve Ahmet B. ise, Selahattin Ş.'yi polisin elinden almaya çalışmış ancak polis biber gazı kullanarak iki şahsı da etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Selahattin Ş. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Araçta da 28 gram bonzai ele geçirilmişti. Tutuklanan müdürün "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 3 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün Suç Kaydı Kabarık Çıktı - Son Dakika

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