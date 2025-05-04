CHP Liderine Saldıran Selçuk T.'nin Geçmişi - Son Dakika
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CHP Liderine Saldıran Selçuk T.'nin Geçmişi

Selçuk T., 2004'te çocuklarını öldürdü, müebbet hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

04.05.2025 15:23
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ADLİ SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk T.'nin (66) 10 Mayıs 2004'te 2 çocuğunu öldürdüğü ve 2 çocuğunu da yaraladığı olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Selçuk T.'nin eşi Ayyuş T., geçim sıkıntısına daha fazla dayanamayıp olaydan 11 gün önce evi terk etti. Bir oğlu ve 3 kızıyla baş başa kalan Selçuk T., olay gecesi odalarında uyuyan kızı 17 yaşındaki Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Selçuk T. bu kez silahını 11 yaşındaki küçük kızı Gülşah'a doğrulttu ve onu da yaraladı. Silah sesine uyanan 16 yaşındaki Yasemin ise babasının elinden kurtulmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ölümden kurtulan, ancak ayağı kırılan Yasemin T., babasının yaraladığı küçük kardeşi Gülşah ile birlikte İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, Selçuk T.'yi yakaladı. Selçuk T., polisteki sorgusunda 'Eşim evi terk ettiği için çocuklarımı öldürdüm' dedi. Selçuk T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada Selçuk T.'nin aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bir süre psikolojik tedavi gören Selçuk T.'nin Mürseloğlu Lisesi'nde okuyan kızları Mutlu ve Yasemin'in saçlarını sıfır numara kestiği de öğrenildi. Müebbet hapis cezası alan Selçuk T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

Kaynak: DHA

Özgür Özel, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Selçuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP Liderine Saldıran Selçuk T.'nin Geçmişi - Son Dakika

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