CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenilmesine hükmederek, Lütfü Savaş'ın katılma talebini kabul etti. Sonraki duruşma 23 Şubat'ta saat 09.00'da görülecek. - ANKARA
