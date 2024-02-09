CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı bıçaklı saldırıya uğradı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç'a iddiaya göre kar maskeli şahıslar tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar - Ürgüp yolunda aracı ile seyir halinde olan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç, iddiaya göre araçlarının yolda kaldığını söyleyerek kendisinden yardım isteyen kar maskeli şahısları aracına aldı. Yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra aracına aldığı kişiler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Onaç'a saldırdı. Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Onaç, kafasına aldığı darbe ile bir süre baygın kaldıktan sonra 112 çağrı merkezini ve babasını arayarak durumu haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz Onaç tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de saldırıyı düzenleyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ