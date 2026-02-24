CIA\'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü dönemde dikkat çeken bir hamleye imza attı.

İRANLILARLA FARSÇA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

CIA, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız." ifadelerini kullandı.

AYRINTILI TALİMATLAR PAYLAŞILDI

Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi. Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.