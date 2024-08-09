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Çiçek siparişini götürmeyince kurşun yağdırdı, cinayet anı kamerada

Çiçekçi cinayetinin sebebi belli oldu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde dükkanına araçla gelen şahsın silahlı saldırısı sonucu öldürülen çiçekçi cinayetinin sebebi ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda Alper G.'nin, borcunu ödemediği için kendisine çiçek göndermeyen çiçekçi esnafı İsmail Yalçın'ı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğü öğrenildi.

Olay, 5 Ağustos günü Manisa'nın Soma ilçesi Gazi Osman Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede çiçekçilik yapan İsmail Yalçın (40), dükkanın önünde beklerken aralarında husumet bulunan büfe işletmecisi Alper G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Günay'ın tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Günay, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Günay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalçın'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Park Altı Camisi'nde kılınan namazın ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.

"Seninle hesaplaşacağız" demiş

Devam eden soruşturma kapsamında cinayetin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre; Alper G., müşterisi olduğı Yalçın'a, aldığı çiçeklerin parasını ödemedi. Alper G. olaydan bir gün önce tekrar Yalçın'dan çiçek sipariş etti ancak siparişi kendisine gönderilmedi. Bunun üzerine dükkana gelen Alper G., Yalçın'a siparişinin neden gönderilmediğini sordu. Yalçın da Alper G.'ye borcunu hatırlatıp, siparişi borcunu ödediğinde göndereceğini söyledi. İkili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, ikiliyi çevredeki esnaf ayırdı. Çıkan tartışmanın ardından Alper G. iddiaya göre "Seninle hesaplaşacağız" dedikten sonra dükkandan ayrıldı.

Tartışmanın ertesi günü Alper G.'nin otomobiliyle sürekli dükkanının önünden geçmesi üzerine durumdan şüphelenen Yalçın, kendisi gibi çiçekçilik yapan ağabeyi Mehmet Yalçın'ı iş yerine çağırdı. Ağabey Mehmet Yalçın'ın olay yerine gelmesiyle beraber saldırı gerçekleşti. Bulunduğu araçtan çiçekçi esnafı İsmail Yalçın'a kurşun yağdıran Alper G. olay yerinden kaçarken Yalçın kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşinin vurulduğunu gören Mehmet Yalçın da otomobille kaçan Alper G.'nin arkasından kurşun yağdırdı. Kaçan Alper G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kardeşinin vurulduğunu gören ağabeyi Mehmet Yalçın, Alper G.'nin otomobiline ateş ettiğini belirlenmesi sonrası gözaltına alınarak tutuklandı.

Çatışma anı güvenlik kamerasında

Manisa'nın Soma ilçesinde çiçekçi İsmail Yalçın'ın, iş yerinin önünde öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdeİsmail Yalçın'ın, dükkanınönüne otomobille gelen Alper G.'yi görüpdışarı çıktığı, bu sırada da belindeki tabancasını çıkarıp, park halindeki bir otomobili kendisine siper edinip, ateş etmesi yer aldı. Otomobilin sağ koltuğunda oturan Alper G.'nin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada İsmail Yalçın'ıngöğsünden vurulduğu görülüyor. Alper G., yanındaki kişiyle aracı hareket ettirerek uzaklaşacakları sırada Yalçın'ın ağabeyi Mehmet Yalçın'ın da tabancasını çıkarıp, arkalarından ateş etmesi de görüntülerde yer aldı.