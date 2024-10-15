Çiçekçilik Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Çiçekçilik Tartışması Kanlı Bitti

Antalya'da çiçekçilik nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi tek yumrukla komalık oldu, yoğun bakımda.

15.10.2024 19:11
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Tek yumrukla böyle komalık etti, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Çiçekçilerin fotoğraf paylaşımı tartışması komada noktalandı

Gencin tek yumrukla komalık olduğu anlar güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'da çiçekçilik ile uğraşan iki kişinin sosyal medyada aynı fotoğrafı kullanma tartışmasında taraflardan birisi aldığı yumruk darbesi ile komalık oldu. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren olay, 12 Ekim Cumartesi günü Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Andızlı Sokak üzerinde bulunan toptan çiçek satışı yapılan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç Ş.'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenilen eşi tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan çiçek buketi fotoğrafları, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. Fotoğrafı fark eden Kıvaç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tek yumrukla komalık etti

Kardeşinin hata yaptığını belirten Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvaç Ş.'den özür dileyerek footğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak, eşinin fotoğraflarının paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldrırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya vurmaya başladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş. vurmaya devam etti. Bu sırada işletme sahibi A.O. içeriye girerek Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yoğun bakıma kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Kıvanç Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan depo sahibini A.O.'nun yeğeni olan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın ağır yaralandığı olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çiçekçilik Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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