Cide'de Denizde Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cide'de Denizde Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde denize giren bir vatandaş, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Restoran çalışanı tarafından kurtarılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın hayati tehlikesi bulunuyor.

27.07.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılan vatandaş, restoran çalışanı tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, Cide ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Cide ilçesine gelen B.K., serinlemek için denize girdi. Rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçiren B.K.'yi gören ailesi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Plajdaki restoranın bir çalışanı kıyafetleri ile denize girerek B.K.'yi kurtardı. Denizden çıkartılan B.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan B.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Cide, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cide'de Denizde Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
13:08 Son vurgunu başını yaktı Bir daha gün yüzü göremeyecek Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:20:09. #1.13#
SON DAKİKA: Cide'de Denizde Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement