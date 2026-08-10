Cide\'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Cide-Kastamonu karayolu Bağyurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 AL 8813 plakalı otomobil ile 34 RT 6164 plakalı otomobil, tali yol ile anayolun kesişimine çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılardan ikisi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.