Kastamonu'nun Cide ilçesinde telefonda tartıştığı kişiyi evinin önüne giderek pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan baba, oğlunu öldüren sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Olay, 14 Ocak günü Cide'ye bağlı Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen sebeple İ.O. ile F.Ü. ve Eray Eriş arasında telefonda tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın büyümesi sonrası İ.O., gece sularında evinden pompalı tüfeği alarak tartıştığı F.Ü. ile Eray Eriş'in oturduğu apartmanın önüne gitti. Burada İ.O., apartmandan çıkan F.Ü. ile Eray Eriş'e pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Eray Eriş, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi İ.O. tutuklanırken, F.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde İ.O. hakkında "kasten öldürme ve ruhsatsız silah kullanma veya bulundurma", F.Ü. hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah kullanma veya bulundurma" suçlarından açılan dava görülmeye devam etti.

"Oğlumu, planlayarak ve tasarlayarak öldürdü, en ağır cezayı alsın istiyorum"

Duruşmada konuşan Eray Eriş'in babası E. Eriş ise, "Öncesinde aralarında herhangi bir şekilde husumet yoktu. Ben, olayı görmedim. Olay olduktan sonra bilgim oldu. İ.O., evin önüne 3 kere gelmiş, tasarlayarak adam öldürmek için evin önüne gelmiş. Evin önünde pusu kuruyor, pusuya düşürüp ateş ediyor. Ben, herhangi bir şekilde tabanca görmedim. Oğlum F.Ü.'nün yanına nasıl geldi, bilmiyorum. Oğlumun tabancası yoktu. Sigarasını dahi ben alıyordum. Oğlum, bir yerde çalışmıyordu, işsizdi. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Arada bir husumet de yok. Evin önüne gelip oğlumu vurdu" dedi.

"Yaralı halde Eray eve geldi, ben de yazma ile yarasını sardım"

Tanık S.Ü. de "İ.O. cama taş attı. Ben de camı açtım ve 'ne oldu' diye sordum. İ.O., yine eşi K.O. ile kavga ettiğini söyledi. 'F.Ü.'yü aşağıya gönder, eşimle konuşmaya gideceğiz' dedi. İ.O., sarhoştu, ben de 'F.Ü. şimdi uyuyor, sabah gidersiniz' dedim. İ.O., bana, 'bunun hesabını sorarım' diye söylenerek evin önünden gitti. Evde misafirim vardı. Bir süre sonra İ.O. beni aradı, sinkaflı bir şekilde konuşarak hakaretler etti. Ben, onun annesi yaşındayım, telefonu kapattım. Ardından eşi K.O.'yu aradım, 'kocan bana küfür etti, polis çağıracağım' dedim. O da 'ne olur polis çağırma, infazı var, yanar, tutuklanır' dedi. Ben de 'F.Ü.'nün şimdi başı ağrıyor, ilaç verdim, yatıyor, sabah konuşursunuz' dedim ve telefonu kapattım. Bir süre sonra kapının önüne gelen birkaç kişi olduğunu gördüm. Onlara da kızdım, 'evinize gidin, burada beklemeyin' dedim. Eray evdeydi, 'ben gidiyorum' diye evden çıktı. Sonra Eray tekrar eve geldi, 'beni vurdular' dedi. 'Oğlum seni kim vurdu' dememe kalmadan yere düştü. Ardından K.O.'yu aradım, 'bana polis çağırtmadınız, oğlanı vurmuşsunuz' dedim. O da bana, 'ne oldu, daha ölmedi mi' dedi. Eray'ın yanına gittim, yazmayla yarasını sardım. Eray'ın elinde bir silah görmedim. Ben dışarıdan da boş kovan falan toplamadım" diye konuştu.

"Saçmalar kapıya isabet etmiş"

Tanıklardan M.Ü. ise "Silah sesi duydum, 2-3 el ateş edildi. İ.O. kapının önünde, 'bunların hepsini vuracağım' diyordu. Ben, polis çağıracaktım, bana çağırttırmadılar. İ.O.'da tüfek vardı, eşi K.O.'da yoktu. Ateş ettiklerinde saçmalar kapıya isabet etmiş. Oysa aralarında hiçbir sorun ya da husumet yoktu. Torunum F.Ü., silahları bana verdi, 'bunları bir yere koy, polis isteyince verirsin' dedi. Ben de eve çıkıp silahları koydum. İ.O.'nun ölen kişiye yönelik tehdidini duymadım ama eşi K.O. tehdit ediyordu" şeklinde konuştu.

Tanıkların ifadelerini kabul etmeyen ve duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık İ.O. da, "S.Ü., çelişkili ifadeler vermiştir. İlk verdiği ifadesini değiştirmiştir. M.Ü.'nün de ifadesini kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

"Silah sesleri geldikten sonra ben havaya bir el ateş ettim"

Tutuksuz yargılanan müşteki sanık F.Ü. ise, "İ.O. ile K.O.'nun HTS kayıtlarını talep ediyorum. Tam konumlarının nerede ve ne zaman olduklarının tespitinin yapılmasını talep ederim. Ben, kimseye tabanca vermedim. Zaten video kayıtları açılıp bakıldığında her şey ortaya çıkacaktır. Biz, sadece silahları takas ettik. Eray, benden tabancasını istedi, ben de verdim. Ben, tabancanın ruhsatlı olup olmadığını bilemem. Ben de silahını kendisine verdim, o da diğer silahı bana verdi. Ardından evine gidecekti ama benim Eray'a silah verdiğimi söylüyorlar. Şimdi de benim İ.O.'yu gördüğümü, ilk ateş eden ben olduğumu söylüyorlar. Ben ateş etmedim, İ.O.'yu da görmedim. Silah sesleri geldikten sonra ben havaya bir el ateş ettim. Ben ateş ettiğim yeri ve mesafesini de evin önüne gelen ekiplere gösterdim. Havaya doğru ateş ettim" dedi.

Avukatların savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, saat entegrasyonu şeklinde kamera kayıtlarının yeniden çözümlenmesi, İ.O.'nun hastanede tedavi gördüğüne dair evrakların talep edilmesi ve HTS kayıtlarının istenmesini kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.