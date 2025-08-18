Çiftçiler Yaban Domuzlarından Şikayetçi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftçiler, kuraklığın ardından bu kez de yaban domuzlarının ayçiçeği tarlalarına verdiği zararla mücadele ediyor. Üreticiler, av yasağının kaldırılmasını talep ediyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çiftçiler, kuraklığın ardından şimdi de yaban domuzlarının tarlalara verdiği zarar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ürünleri sadece tüketmekle kalmayan yaban domuzları, tarlalarda yürüyerek bitkilere de zarar veriyor. Çiftçi Turgay Güngör, "Zaten zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Bu saldırılar yüzünden hem maddi hem de manevi olarak yıpranıyoruz" dedi.

Üreticiler, tehdidin sadece ayçiçeğiyle sınırlı olmadığını, diğer ekili alanlar için de ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Çiftçiler, yangınlar nedeniyle getirilen av yasağının kaldırılmasını isteyerek yetkililerden destek talep etti.

Üreticiler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yaban domuzlarına karşı acil önlem alınması gerektiğini belirterek, aksi halde ürün kaybının yanı sıra çiftçilerin geçim kaynaklarında büyük zararların yaşanabileceğini ifade etti. - EDİRNE