Eskişehir’de müstakil evin bahçesinden ahırı sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde başlayan ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ikamete ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çifteler ilçesine bağlı Saithalimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vefat eden sahibinden mirasçılarına kaldığı ve halihazırda kullanılmadığı öğrenilen müstakil bir evin bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan ahır bölümüne de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlerin müstakil eve sirayet etmesini önleyerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, ikamette herhangi bir zarar meydana gelmediği, bahçe ve ahır kısmında ise maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yangın çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.