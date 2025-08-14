Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti

Avustralya'nın Byron Bay plajında yaşanan bir olay, görenleri hayrete düşürdü. Bir adam, partnerinin sivilcelerini sıkarken çevredeki insanlar dehşetle olayı izledi.

Olay, plajın ana kısmına bakan çimlik bir alanda meydana geldi. Kadın havlu üzerine yüzüstü uzanmış, erkek arkadaşı ise onun üzerinde eğilerek cilt bakımına başlamıştı. Kadının giysileri spor şortları ve spor sütyeniyle sınırlıydı ve kazağı yastık olarak kullanıyordu.

Video görüntülerinde, adam bir sivilceyi sıkıyor, ellerini çimlere siliyor ve ardından yaptığı işe hayranlıkla bakıyor. Video açıklamasında ise şaka yollu olarak şöyle deniyor:

"İstemediniz ama karşınızda 'Pop & Purge' – çakra uyumlu cilt temizliği. Sahilde, bayraklar arasında uygulanıyor. Randevu yok, sadece havlunuzu ve travmanızı getirin."

Ancak olay çevrimiçi ortamda büyük tepki topladı. Bazı kişiler "Tiksindirici!" yorumları yaparken, bazıları da "İğrenç alışkanlıklarınızı paylaştığınız için teşekkürler" dedi. Bir kullanıcı da köpeğinin çimde neyi kokladığını merak ettiğini yazdı.

Buna karşın bazıları, bu hareketi 'saf bir sevgi' olarak yorumladı. Bir kullanıcı, "Doğa ve biraz duygusal bakım ile sistemi resetlemek gibisi yok" derken, bir başkası da "İşte bu gerçek sevgi" yorumunu yaptı.

Görgü ve protokol uzmanı Jo Hayes ise olayı abartmamak gerektiğini söyledi:

"Burası plaj, bir kafe veya alışveriş merkezi değil. Plajda insanlar daha uygunsuz şeyler de yapıyor; suya işemek gibi. Tırnak kesmek gibi bazı şeyler uygunsuz olur ama bu olay, plajda yapılan uygunsuz hareketler arasında düşük bir seviyede."