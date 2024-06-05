Çiftlik Bank Benzeri Sistem Davasında 42 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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Çiftlik Bank Benzeri Sistem Davasında 42 Sanık Beraat Etti

Kayseri Adliyesi'nde görülen davada, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri bir sistemle üyelerinden para topladıkları iddia edilen 42 sanık, delil yetersizliği sebebiyle beraat etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 43 sanığın 42'sinin delil yetersizliğinden beraatine, hayatını kaybeden sanık Y.K. hakkındaki dosyanın da düşürülmesine hükmetti.

05.06.2024 18:16
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Kayseri Adliyesi'nde görülen davada, internet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri bir sistemle üyelerinden para topladıkları iddia edilen 42 sanık, delil yetersizliği sebebiyle beraat etti.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı, Anadolu Farm firmasının yöneticisi İ.K. ve diğer sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 43 sanığın 42'sinin delil yetersizliğinden beraatine, hayatını kaybeden sanık Y.K. hakkındaki dosyanın da düşürülmesine hükmetti.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemenin ardından, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuş ve firma yöneticisi İ.K. ile 42 firma çalışanı ve üyesi hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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