Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2'si tutuklandı

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Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve silahlar ele geçirildi.

26.04.2024 00:54
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Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2'si tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üreterek sattıkları belirlenen E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A., H.E.A., U.İ. ve P.G.İ. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.İ. ve E.A. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çiftlik evlerini kenevir serasına çeviren şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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