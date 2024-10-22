Çiğli\'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşında Sürücü Öldü

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İzmir'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Batuhan Taşkıran'ın idaresindeki 35 ASH 987 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Efe A.'ya çarptı. Çarpmanın etkiyle yaya ve motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan Ç.G. yola savruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Batuhan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı durumdaki Mehmet Efe A. ile Ç.G. ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR