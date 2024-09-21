Çıldır'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

3.Sayfa

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çıldır- Gürcistan karayolunda Aşık Şenlik Tüneli'nin girişine 100 metre mesafe kala döner kavşakta iki otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN