Çıldır'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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Çıldır'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Çıldır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, yol kapandı, inceleme başlatıldı.

21.09.2024 22:39
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çıldır- Gürcistan karayolunda Aşık Şenlik Tüneli'nin girişine 100 metre mesafe kala döner kavşakta iki otomobil dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çıldır'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

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