Çin'de Aşırı Sıcaklar Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 50'li ve 60'lı yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin sıcak hava dalgasının etkisi altında zor günler geçiriyor. Modern tarihindeki en sıcak Temmuz ayını geçiren ve termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ülkede 50'li ve 60'lı yaşlarında 2 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer, Yangtze Nehri'nin güneyindeki çoğu bölgede önümüzdeki 3 gün boyunca 37-39 derece sıcaklıkların etkili olacağını belirtirken, Anhui, Jiangsu ve Zhejiang eyaletlerinin bazı bölgelerinde ise sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını öngördü.

Guangdong eyaletindeki 18 milyon nüfuslu Shenzhen şehrindeki acil servisler, 1-6 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıkla ilgili rahatsızlıklardan dolayı 88 acil durum çağrısı aldıklarını açıkladı. - PEKİN