 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de Bank of China'nın Eski Şube Müdürü Ömür Boyu Hapse Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Bank of China'nın Eski Şube Müdürü Ömür Boyu Hapse Çarptırıldı

Bank of China'nın eski şube müdürü Xu Guojun, 2.3 milyar yuanı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle suçlu bulunarak ömür boyu hapse çarptırıldı. Guojun'un iş arkadaşları da hapis cezasına çarptırıldı. Bankanın eski yönetim kurulu başkanı da rüşvet ve yasa dışı kredi verme suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Çin\'de Bank of China\'nın Eski Şube Müdürü Ömür Boyu Hapse Çarptırıldı
15.12.2023 - 11:50,
Abone Ol

Çin'de Bank of China'nın Eski Şube Müdürü Xu Guojun, ülkenin en büyük yolsuzluk davası kapsamında ömür boyu hapse çarptırıldı.

Dünyanın en büyük dördüncü bankası Bank of China'nın Eski Şube Müdürü Xu Guojun, zimmetine 2.3 milyar yuan (325 milyon dolar) geçirdiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Hakim karşısına çıkan Guojun, ömür boyu hapse çarptırıldı. Mahkemeden yapılan açıklamada Guojun ve diğer banka çalışanlarının sahte krediler almak için fon yönetim sistemindeki boşluklardan yararlandığı kaydedildi. Ayrıca çalınan paranın 2 milyar yuandan fazlasının geri alındığı aktarıldı.

Guojun'un 2 iş arkadaşı 12 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 yılında ABD'ye giden Guojun, 2 yıl önce Çin'e iade edilmişti. Tüm mal varlığına el konulan Guojun, ömür boyu siyasi haklardan da mahrum bırakıldı.

Bank of China'nın Eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liange, rüşvet ve yasa dışı kredi verme suçlamalarıyla Ekim ayında tutuklanmıştı. 2019-2023 yılları arasında bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığını yöneten Liange, Mart ayında görevinden istifa etmişti.

Öte yandan, ülkenin en büyük sigorta şirketi China Life Insurance'ın eski Başkanı Wang Bin de yolsuzlukla suçlanmış ve Eylül ayında ömür boyu hapse çarptırılmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Hakim, Banka, Çin, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de Bank of China'nın Eski Şube Müdürü Ömür Boyu Hapse Çarptırıldı - Son Dakika


12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı

Son Dakika
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Bank of China'nın Eski Şube Müdürü Ömür Boyu Hapse Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement