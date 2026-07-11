Çin'de Bavi Tayfunu Nedeniyle 1,8 Milyon Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Çin'de Bavi Tayfunu Nedeniyle 1,8 Milyon Kişi Tahliye Edildi

11.07.2026 18:17
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Bavi Tayfunu'nun etkisiyle Çin'in doğusunda 1,8 milyon kişi tahliye edildi, güvenlik önlemleri artırıldı.

Çinli yetkililer, yarın sabah karaya ulaşması beklenen Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin doğusundaki Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde tedbir amacıyla tahliye edilen kişilerin sayısının 1,8 milyona ulaştığını açıkladı.

Çin'de Bavi Tayfunu nedeniyle alarm durumu sürerken, ülkenin doğusunda tahliye çalışmaları devam ediyor. Japonya'nın Sakishima Adaları'nı şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisi altına alan Bavi Tayfunu, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Wenzhou kentine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Çinli yetkililer, tayfun nedeniyle ülkenin doğu kesimlerinde geniş çaplı tahliye çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, Zhejiang genelinde tedbir amacıyla tahliye edilen kişi sayısının 1,7 milyonu aştığını açıkladı. Zhejiang'a komşu Fujian eyaletinde ise 100 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Böylece Bavi Tayfunu nedeniyle iki eyalette tahliye edilenlerin toplam sayısı en az 1,8 milyona ulaştı.

Beklenen tayfunun yol açabileceği hasar ve güvenlik risklerine karşı limanlarda ve Zhejiang eyaletinin kırsal kesimlerinde önlemler artırıldı. Limanlarda faaliyetler durdurulurken, konteynerler sabitlendi, gemiler güvenli sulara çekildi. Dağlık bölgelerde ise gölet, rezervuar, dere yatakları ve heyelan riski taşıyan alanlarda denetim ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.

Zhejiang eyaletine bağlı Linhai kentinde de yaklaşık 200 işçinin, sel riskine karşı kullanılacak kum torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kentte 10 Temmuz itibarıyla 80 bin kum torbasının hazırlandığı, kritik noktalarda ise 24 saatlik nöbet ve devriye uygulaması başlatıldığı aktarıldı.

Çinli yetkililer, tayfundan etkilenmesi beklenen bölgelerin yakınlarına arama-kurtarma ekipleri ile gerekli teçhizatın sevk edildiğini; sel, heyelan ve diğer muhtemel afetlere karşı ekiplerin 24 saat hazır bekletildiğini bildirdi.

Tayvan'da 87 kişi yaralandı, en az bin 200 uçuş iptal edildi

Tayvanlı yetkililer ise olumsuz hava şartları nedeniyle 87 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanmaların büyük bir kısmının motosiklet veya bisikletten düşme veya nesne çarpması sonucu yaşandığı belirtildi.

Tayvan yönetimi ayrıca, güvenlik önlemleri doğrultusunda büyük kısmı dağlık bölgelerde olmak üzere 14 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirmişti. Olumsuz hava şartları bölgede ulaşımı da olumsuz etkilemiş, ülkede 920'si dış hat, 280'i iç hat olmak üzere en az bin 200 uçuşun da iptal edildiği kaydedilmişti.

Filipinler'de 17 kişi hayatını kaybetmişti

Şiddetli rüzgarların etkisini gösterdiği Tayvan ve Japonya'da henüz herhangi bir can kaybı yaşanmazken Filipinler'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çin medyası, Bavi Tayfunu'nun yarın sabah saatlerinde Çin'in 10 milyon nüfuslu doğu kenti Wenzhou'dan karaya çıkmasının beklendiğini duyurmuştu. - WENZOU

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de Bavi Tayfunu Nedeniyle 1,8 Milyon Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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