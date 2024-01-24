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Çin'de çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Jiangxi eyaletinde bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentindeki bir binadaki yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangına 120 personel müdahale etti ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin\'de çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 16:20,
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Çin'in Jiangxi eyaletinde bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentinde bir binadaki dükkanın bodrum katında yerel saatle 15.24'de yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Kaynak: İHA
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