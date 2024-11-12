Çin'de Kalabalığa Araç Daldı: 35 Ölü - Son Dakika
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Çin'de Kalabalığa Araç Daldı: 35 Ölü

Zhuhai'de bir araç kalabalığın arasına daldı, 35 ölü, 43 yaralı. Sürücü hastanede tedavi altında.

12.11.2024 16:05
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Çin'in Zhuhai kentinde bir aracın kalabalığın arasına daldığı olayda bilanço ağırlaşırken ölenleri sayısı 35 olurken 43 kişi de yaralandı.
Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir aracın kalabalığın arasında daldığı faciada bilanço ağırlaştı. Polisten yapılan açıklamada, bir sürücünün aracını spor merkezinin dışında yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sürücünün kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtilen açıklamada, "Sürücü araçta bıçakla kendine zarar verirken bulundu, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ciddi boyun yaralanmaları nedeniyle şu anda bilinci yok, hala tedavi altında ve sorgulanamıyor" ifadeleri kullanıldı. İlk bilgilere göre sürücünün saldırıyı eşiyle arasındaki boşanma anlaşmasından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise yaralıların tedavisi için tüm güçlerin kullanılması, sorumluların ise yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.
Görgü tanığı Chen, yürüyüş grubunun spor merkezinin etrafındaki üçüncü turunu tamamladığını, aracın aniden yüksek hızla üzerlerine doğru geldiğini belirtti.
Olay, kentte bugün başlayan Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) öncesinde yaşandı. - GUANGDONG

Kaynak: İHA

guangdong, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Kalabalığa Araç Daldı: 35 Ölü - Son Dakika

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