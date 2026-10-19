İzmit’te küçük çocuğa sokak ortasında şiddet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, yanındaki küçük çocuğu önce sert şekilde tartakladı, ardından yüzüne tokat attı. Darbenin etkisiyle yere düşen çocuğa yönelik şiddet, halk otobüsünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

HALK OTOBÜSÜNDEKİ VATANDAŞ KAYDA ALDI

Olay, bugün öğle saatlerinde İzmit'in Kireç Ocakları mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında küçük bir çocuğa şiddet uygulayan kadının hareketleri, o sırada bölgeden geçen halk otobüsündeki bir yolcu tarafından fark edildi.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının yanındaki çocuğu sert hareketlerle tartakladığı, ardından yüzüne tokat attığı görüldü. Aldığı darbenin ardından dengesini kaybeden küçük çocuk yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı.