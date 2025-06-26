Çin'de Sel Felaketi: 6 Ölü

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen sel sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Guizhou eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Rongjiang ve Congjiang ilçelerini vuran selde yerleşim yerleri sular altında kaldı. Araçlar sel sularına kapılırken, yollarda çöktü. Altapıda büyük hasar meydana geldi. Üç nehrin birleştiği yaklaşık 300 bin nüfuslu Rongjiang'da sel felaketi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 80 bin 900 kişi evlerini terk etti. Çinli meteorologlar, böyle bir selin 50 yılda bir yaşanabileceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir alışveriş merkezinin sular altında kaldığı görüldü. Xiamen-Chengdu Otoyolu'nda ise kısmen çöken bir köprüde kamyon asılı kaldı. Mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Sel suları, Liu Nehri kıyısındaki komşu Guangxi eyaletinin kırsal yerleşim yerlerine yayıldı. En çok etkilenen bölge Meilin kasabası oldu. Sel sularının güvenli kabul edilen seviyenin 4 metre üzerine çıktığı belirtildi. - GUİZHOU