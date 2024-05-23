Çin'in Harbin kentindeki apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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Çin'in Harbin kentindeki bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'deki 5 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Binada büyük hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çin medyası 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Patlama anı ise bir araç kamerasına yansıdı. Patlamayla birlikte yoğun duman yükseldiği, binadan kopan parçaların yola kadar savrulduğu görüldü.

Patlamanın gaz tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. - HEYLONGCİANG